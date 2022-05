Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Angriff auf Reinigungskraft - Bundespolizei stellt Tatverdächtigen

Dortmund (ots)

Am gestrigen Sonntagabend (01. Mai) soll ein 23-Jähriger am Hauptbahnhof Dortmund einen Bahnmitarbeiter mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Dieser blutete aus der Nase und wurde unverzüglich in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen 20 Uhr setzte eine Reisende einen Notruf ab. Die Polizei Dortmund informierte die Bundespolizei über eine Schlägerei am Bahnsteig 18/20 des Dortmunder Hauptbahnhofs. Die alarmierten Beamten trafen auf die 21-jährige Anruferin und eine 44-jährige Zeugin. Diese gaben an, dass der Mann den Bahnmitarbeiter mit der Faust ins Gesicht bzw. auf die Nase geschlagen habe. Zuvor soll es zu einer verbalen Auseinandersetzung an einem Abfallbehälter auf dem Bahnsteig gekommen sein.

Die beiden Männer konnten am Bahnsteig angetroffen werden. Der 59-jährige Geschädigte wies eine blutige Nasenverletzung auf, woraufhin sofort ein Rettungswagen angefordert wurde. Die Rettungskräfte brachten den türkischen Staatsangehörigen unverzüglich in ein Krankenhaus zur medizinischen Behandlung.

Eine Videoauswertung bestätigte, dass der 23-Jährige die Reinigungskraft nach einer vorherigen verbalen Auseinandersetzung ins Gesicht geschlagen hatte. Zuvor ist zu sehen, wie der Geschädigte den syrischen Staatsbürger von sich weggeschoben hatte.

Die Bundepolizisten leiteten ein Strafverfahren wegen Körperverletzung ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell