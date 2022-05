Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mit Bierflasche beworfen - Bundespolizei ermittelt

Bochum - Hattingen - Herne (ots)

Sonntagmorgen (01. Mai) kam es am Bochumer Hauptbahnhof zu einer Auseinandersetzung. Dabei wurde ein Mann mit einer Glasflasche beworfen und am Gesicht verletzt. Zeugen bestätigten, dass der 25-Jährige zuvor getreten worden sei.

Gegen 5:30 Uhr beobachteten Bundespolizisten am Taxistand des Hauptbahnhofs Bochum eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Die Beamten begaben sich umgehend zum Taxistand und trennten die Kontrahenten voneinander. Ein 18-jähriger Zeuge gab an, dass er sich gemeinsam mit dem 18-jährigen Geschädigten und einem 16-Jährigen auf dem Weg zum Hauptbahnhof befunden habe. An der Ampel gegenüber des Taxistandes sei es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung mit dem 25-Jährigen aus Hattingen gekommen. Diese entwickelte sich zu einer Schlägerei, bei der der 18-Jährige aus Herne den 25-Jährigen mit Faustschlägen angegriffen haben soll. Daraufhin soll der Hattinger eine Bierflasche in Richtung des 18-jährigen Deutschen geworfen haben. Die Glasflasche traf den Geschädigten an der linken Gesichtshälfte und zerbrach anschließend auf dem Boden.

Der 18-jährige Geschädigte erlitt augenscheinlich leichte Rötungen im Gesicht. Zudem gab er an, dass er für kurze Zeit auf dem linken Ohr schlecht gehört habe. Eine medizinische Versorgung durch Rettungskräfte lehnte der Herner allerdings ab.

Ein 28-jähriger Zeuge gab an, auf dem Heimweg gewesen zu sein, als er die körperliche Auseinandersetzung bemerkte. Er beobachtete, dass die drei jungen Männer den 25-Jährigen körperlich angingen. Er habe diese lautstark aufgefordert, dies zu unterlassen.

Zur Sachverhaltsklärung nahmen die Beamten die fünf Betroffenen mit zur Bundespolizeiwache. Der 25-jährige Deutsche gab an, dass das Trio ihm mehrfach gegen den Kopf getreten habe, nachdem er bei der körperlichen Auseinandersetzung zu Boden gefallen sei.

Alle Beteiligten führten einen freiwilligen Atemalkoholtest durch und wiesen einen Wert von ein bis zwei Promille auf. Die Bundepolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 25-Jährigen, sowie gegen den 16-Jährigen und die 18-Jährigen ein.

