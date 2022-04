Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: Hoher Sachschaden nach Brand auf Wohnwagenabstellplatz

Ludwigsburg (ots)

Zahlreiche Anwohner meldeten über Notruf am Freitagabend gegen 23:15 Uhr einen Brand in der Boschstraße auf einem Abstellplatz für Wohnwägen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen bereits mehrere Wohnwägen in Vollbrand. Durch die Hitzeentwicklung wurden weitere Fahrzeuge beschädigt. Ein Übergreifen der Flammen auf selbige konnte durch das professionelle Einschreiten der Feuerwehren Steinheim und Murr, welche mit starken Kräften vor Ort waren, verhindert werden. Die L1100 musste für die Dauer der Löscharbeiten zwischen Steinbeisstraße und Murrer Straße bis etwa 23:50 Uhr in beide Richtungen gesperrt werden. Die Steinbeisstraße konnte gegen 01:30 Uhr wieder befahren werden. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 150.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist Gegenstand laufender Ermittlungen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Marbach telefonisch unter 07144 9000 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell