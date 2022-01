Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Dannstadt-Schauernheim) Sohn bedroht Mutter

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Am gestrigen Vormittag, gegen 11:15 Uhr, teilt eine in der Hauptstraße wohnhafte 48-Jährige mit, dass sie von ihrem 28-jährigen Sohn geschlagen und bedroht wurde. Auch habe ihr Sohn eine Tür beschädigt. Der 28-Jährige konnte alkoholisiert im Bereich des Friedhofs einer Kontrolle unterzogen werden. Gegenüber den eingesetzten Beamten gab der Mann an, dass diese Gewalt gegen ihn ausüben sollen. Da sich der 28-Jährige offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in ein Krankenhaus mit psychiatrischer Abteilung verbracht und dort einem Arzt vorgestellt. Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell