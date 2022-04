POL-LB: BAB 8 - Gemarkung Stuttgart: Unfall zwischen Esslingen und Stuttgart-Plieningen

Ludwigsburg (ots) - Am Donnerstagmorgen trieben zwei Trickdiebe in der Sindelfinger Innenstadt auf dem Wochenmarkt ihr Unwesen. Gegen 08:00 Uhr wurde ein 71-Jähriger Opfer der beiden bislang unbekannten Täter. Diese sprachen ihn im Bereich der Untere Torgasse an und fragten, ob er zwei Zehn-Euro-Scheine in einen 20-Euro-Schein wechseln könne. Als der Senior den Geldschein aus seinem Portemonnaie nahm, entriss ihm einer ...

