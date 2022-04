Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Trickdiebstahl in der Innenstadt

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstagmorgen trieben zwei Trickdiebe in der Sindelfinger Innenstadt auf dem Wochenmarkt ihr Unwesen. Gegen 08:00 Uhr wurde ein 71-Jähriger Opfer der beiden bislang unbekannten Täter. Diese sprachen ihn im Bereich der Untere Torgasse an und fragten, ob er zwei Zehn-Euro-Scheine in einen 20-Euro-Schein wechseln könne. Als der Senior den Geldschein aus seinem Portemonnaie nahm, entriss ihm einer der beiden Täter das Bargeld und die beiden flüchteten. Einer Passantin waren die beiden Männer, die scheinbar mehrere Marktbesucher ansprachen, ebenfalls aufgefallen. Sie sollen zwischen 17 und 20 Jahre alt gewesen sein. Beide hatten kurze dunkle Haare. Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, sucht weitere Zeugen.

