POL-LB: Ludwigsburg-Hoheneck: Einbruch in Heilbad-Cafeteria

Ludwigsburg (ots) - Leicht verletzt wurde ein 29-jähriger VW-Fahrer, der am Mittwoch in Löchgau in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr der VW-Fahrer gegen 15:35 Uhr von der Besigheimer Straße kommend weiter in Richtung der Erligheimer Straße, als er aufgrund eines Sekundenschlafs wegnickte und hierbei nach links von der Fahrbahn abkam. In der Folge stieß er frontal gegen den ...

