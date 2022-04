Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Einbruch in Bürocontainer

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Donnerstag verschaffte sich ein noch unbekannter Dieb Zutritt zum Gelände des Wertstoffhofs in der Straße "Fischerpfad" in Bietigheim-Bissingen. Er nahm anschließend eine Metallstange, die zum Fixieren bzw. Offenhalten der Klappe eines Wertstoffcontainers diente, und hebelte damit die Tür zum Bürocontainer auf. Den Bürocontainer durchsuchte der Täter anschließend und stahl einen dreistelligen Bargeldbetrag, der sich in einer Kasse befunden hatte. Anschließend machte er sich mitsamt dem Diebesgut aus dem Staub. Wie der Täter auf das umzäunte Gelände gelangt war, ist noch nicht klar. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, in Verbindung zu setzen.

