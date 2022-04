Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0, sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Mittwoch gegen 16:15 Uhr in Asperg ereignete. Ein 28 Jahre alter LKW-Fahrer fuhr auf der Markgröninger Straße ortseinwärts. An der Kreuzung zur Königstraße wollte er nach links in diese abbiegen. Während des Abbiegens querte plötzlich ein von rechts aus Richtung Eglosheimer Straße kommender Mercedes-Fahrer die Fahrtstrecke des LKW, sodass es zu einem Unfall kam. Der Mercedes-Fahrer, der mutmaßlich das für ihn geltende Rotlicht übersehen hatte, fuhr anschließend weiter, ohne sich um den verursachten Sachschaden zu kümmern. Es soll sich um einen silbernen Mercedes mit Ludwigsburger Kennzeichen handeln. An dem LKW entstand nur geringer Sachschaden, während der am Mercedes größer ausfallen dürfte. Die Polizei sucht Zeugen für den Vorfall, insbesondere den Fahrer eines Nissan Micra, der vor dem LKW gefahren sein soll.

