Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: 32-Jährige fährt in Gegenverkehr

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich aufgrund eines medizinischen Notfalls ereignete sich am Mittwochabend in Ludwigsburg ein Unfall, bei welchem zwei Verkehrsteilnehmerinnen leicht verletzt und drei Fahrzeuge beschädigt wurden. Eine 32 Jahre alte VW-Golf-Fahrerin war gegen 17:40 Uhr in der Marbacher Straße in Richtung Neckarweihingen unterwegs, als sie auf der Neckarbrücke vermutlich in Zusammenhang mit einem medizinischen Problem plötzlich in den Gegenverkehr geriet und mit dem Opel einer entgegenkommenden 41-Jährigen kollidierte. Durch den Aufprall wurde der Opel auf einen dahinterfahrenden VW Passat einer 43-Jährigen geschoben. Sowohl die Golf-Fahrerin als auch die Opel-Fahrerin wurden mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 35.000 Euro. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell