Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Murr: Zeugen zu Unfall in der Theodor-Heuss-Straße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von etwa 5.500 Euro entstand am Mittwoch gegen 13.10 Uhr bei einem Unfall in der Theodor-Heuss-Straße in Murr. Im Kreuzungsbereich der Theodor-Heuss-Straße und der Mozartstraße kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einer 41-jährigen Hyundai-Lenkerin und einer 46 Jahre alten Frau, die einen Seat lenkte. Da der genaue Unfallhergang bislang nicht ermittelt werden konnte, bittet das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0, dass sich Zeugen melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell