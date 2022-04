Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen-Heimedingen: 16-jähriger Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen wurde ein 16 Jahre alter Motorradfahrer am Mittwoch von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er auf der Landesstraße 1177 bei Heimerdingen von der Fahrbahn abgekommen war. Der 16-Jährige war gegen 19:00 Uhr auf der L1177 in Richtung Weissach unterwegs und verlor er in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam in der Folge nach links von der Fahrbahn ab und stürzte. Der Sachschaden an der Kawasaki wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell