Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Tamm/Bietigheim-Bissingen: Unfall mit drei leicht verletzten Personen

Ludwigsburg (ots)

Rund 20.000 Euro Sachschaden und drei leicht verletzte Personen sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochabend im Bereich Bietigheim-Bissingen an der Einmündung der Bundesstraße 27 zur Kreisstraße 1671 ereignete. Eine 23 Jahre alte Audi-Fahrerin war gegen 19:20 Uhr aus Richtung Ludwigsburg kommend auf der B27 unterwegs und wollte kurz vor dem Ortseingang Bietigheim-Bissingen nach links auf die K1671 abbiegen. Hierzu ordnete sie sich auf dem rechten der beiden Linksabbiegerspuren ein. Mutmaßlich als die für die Geradausfahrenden geltende Ampel auf Grün schaltete, fuhr die 23-Jährige irrtümlich nach links los, obwohl ihre Ampel noch Rot zeigte. Hierbei kam es zur Kollision mit einer aus Richtung Bietigheim-Bissingen kommenden 56 Jahre alten Fiat-Fahrerin. Diese sowie ihre 13-jährige Beifahrerin wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, ebenso wie die Mercedes-Fahrerin. Die Freiwilligen Feuerwehren Bietigheim-Bissingen und Tamm waren mit insgesamt sieben Fahrzeugen und 46 Wehrkräften im Einsatz. Die B27 musste in Fahrrichtung Ludwigsburg für etwa zwei Stunden gesperrt werden.

