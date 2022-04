Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Stuttgart: Korntal-Münchingen: 81-Jähriger verstirbt nach Verkehrsunfall

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich im Zusammenhang mit einem medizinischen Notfall kam es am Mittwochabend in Korntal-Münchingen zu einem Unfallgeschehen mit tödlichem Ausgang. Zeugenaussagen zufolge sei ein 81-jähriger Mercedes-Lenker gegen 18:10 Uhr zunächst die Hans-Sachs-Straße in Korntal entlanggefahren und habe dort bereits drei geparkte Fahrzeuge beschädigt. Anschließend habe er seine Fahrt über verschiedene Straßen fortgesetzt, wobei er vier weitere abgestellte PKW beschädigt haben soll. In der Banater Straße sei der Senior daraufhin von einem Zeugen angesprochen worden. Der 81-Jährige schien verwirrt zu sein. Er habe gewendet und sei entlang der Tubizer Straße zurückgefahren, wo er einen Volvo beschädigt habe. Als er schließlich nach links in die Charlottenstraße abgebogen sei, sei es zu einem Zusammenstoß mit einer geparkten Mercedes C-Klasse gekommen. Die C-Klasse wurde nach rechts über den Bordstein abgewiesen und prallte gegen eine Straßenlaterne sowie eine Gartenmauer. Der 81-Jährige saß im Anschluss zusammengesackt an seinem Steuer. Trotz Rettungsmaßnahmen durch den Rettungsdienst verstarb er noch an der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 40.000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Korntal-Münchingen unterstützte die Einsatzmaßnahmen mit vier Fahrzeugen und 24 Wehrleuten.

