POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Radfahrerin ++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Am Dienstag, 8. März 2022, wurde gegen 15:20 Uhr ein Brand vor dem Eingangsbereich eines Reihenhauses in der Goerdelerstraße in Delmenhorst mitgeteilt. Aus bislang unbekannten Gründen fing vor der Haustür befindlicher Abfall an zu brennen. In dem Haus wurden zu dem Zeitpunkt Renovierungsarbeiten vollzogen, sodass ein Handwerker den Brand ...

