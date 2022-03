POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Brand vor dem Eingangsbereich eines Reihenhauses

Delmenhorst (ots) - Am Dienstag, 8. März 2022, wurde eine Person bei einem Verkehrsunfall auf der Stedinger Straße in Bookholzberg leicht verletzt. Gegen 14:50 Uhr befuhr ein 55-jähriger Pkw-Fahrer aus Bremerhaven mit seinem Transporter die Stedinger Straße in Richtung Berne. An einer dortigen Bedarfsampel übersah er das für ihn zeigende Rotlicht und touchierte ...

mehr