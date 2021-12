Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Betrunken von der Unfallstelle geflüchtet

Korschenbroich (ots)

Am Mittwochabend (15.12.) wurde die Polizei durch eine aufmerksame Anwohnerin auf ein beschädigtes Verkehrszeichen an der Landstraße 32 in Scherfhausen aufmerksam gemacht. Zusätzlich meldete sie einen auffälligen, beschädigten LKW an der Bachstraße, der mit dem Unfall vielleicht in Verbindung stehen könnte.

Beamte der Polizeiwache Korschenbroich trafen den 60 Jahre alten LKW-Fahrer in seinem Fahrzeug an. Der Mann hatte eine deutliche Alkoholfahne und erwies sich nach durchgeführtem Alkoholtest als absolut fahruntüchtig. Den verursachten Unfall räumte er schnell ein, korrespondierende Spuren konnten gesichert werden.

Die fällige Blutprobe wurde ihm auf der Wache entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt.

Der Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland wurde vorläufig festgenommen.

Er muss ich nunmehr einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Unfallflucht stellen.

Das Verkehrskommissariat Kaarst hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Unfall beobachtetet haben, sich unter der Telefonnummer 02131 300 0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell