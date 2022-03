POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in Bookholzberg +++ Kind leicht verletzt

Delmenhorst (ots) - Am Dienstag, 8. März 2022, ereignete sich gegen 20:15 Uhr ein Pkw-Brand auf einem Privatgrundstück in der Straße "Neuengland" in Wardenburg. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet der Motorraum eines auf dem Grundstück abgestellten Bmw in Brand. Durch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Wardenburg wurde der in Vollbrand stehende Pkw gelöscht. Die am Fahrzeug entstandenen Sachschäden ...

