Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand in einem Neubau in Hude

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 8. März 2022, kam es gegen 13:45 Uhr zu einem Brand in einem Rohbau in der Amalienstraße in Hude.

Vor Ort befindliche Handwerker stellten den Kabelbrand fest und verhinderten ein Ausbreiten der Flammen durch erste Löscharbeiten. Die Freiwilligen Feuerwehren Hude und Wüsting, welche mit neun Fahrzeugen und 41 Einsatzkräften eingesetzt waren, wurde der Brand gänzlich abgelöscht.

Personen kamen bei dem Feuer nicht zu Schaden.

Brandbetroffen ist ein Zimmer des nahezu bezugsfertigen Rohbaus. Der Sachschaden wurde auf eine Höhe von rund 15.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen aufgenommen.

