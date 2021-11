Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 47-Jährige verursacht unter Drogeneinfluss einen Verkehrsunfall am Polizeipräsidium

Mönchengladbach (ots)

Ein kurioser Fall hat sich am Dienstag, 9. November, gegen 11.20 Uhr am Polizeipräsidium in Mönchengladbach zugetragen: Eine 47-Jährige fuhr auf den Besucherparkplatz des Polizeipräsidiums an der Krefelder Straße. Von Beamten beobachtet, rangierte sie aufwendig zwischen geparkten Autos. Offensichtlich touchierte sie dabei den Stützpfeiler eines Carports und beschädigte vermutlich ein geparktes Auto an der hinteren linken Seite.

Als die Frau ihren Wagen abstellte und ausstieg, sprachen die Beamten sie auf den Vorfall an. Offensichtlich wollte sie sich der Situation ungeachtet des Schadens einfach entziehen. Bei der Ansprache wirkte sie zudem verwirrt und abwesend und gab an, einen Termin zur Vernehmung im Präsidium zu haben. Die Polizeibeamten baten die Frau am Auto zu warten. Der Aufforderung kam sie nur kurze Zeit nach, bevor sie sich ins Präsidium begab. Dort erneut auf den Unfall und ihr Verhalten angesprochen, blieb sie in der Schuldfrage uneinsichtig, gab aber in Bezug auf ihr Verhalten zu, in den vergangenen Tagen verschiedene Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Ein durchgeführter Drogentest war positiv.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Beschlagnahme des Führerscheins und Fahrzeugschlüssels wurde die Frau entlassen. Sie wird sich nun wegen des Verkehrsvergehens verantworten müssen. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell