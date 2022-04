Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil im Schönbuch: Heizöl abgepumpt - zweiter Fall

Ludwigsburg (ots)

Zwischen dem 26. März und dem 13. April schlugen noch unbekannte Täter in der Seestraße in Weil im Schönbuch zu und pumpten etwa 1.500 Liter Heizöl aus einem Tank ab. An den Inhalt des Tanks gelangten sie vermutlich über den im Garten in einen Schacht eingelassenen Einfüllstützen. Das Heizöl dürfte mit einem größeren Fahrzeug oder gar einem LKW abtransportiert worden sein. Der Wert des Diebesguts dürfte sich auf eine vierstellige Summe belaufen. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07031 67700-0, mit dem Polizeiposten Schönaich in Verbindung zu setzen.

