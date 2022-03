Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe-Asemissen. Großer Sachschaden nach Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Lippe (ots)

Bereits zwischen dem 25. und 28. Februar 2022 kam es in der Hansastraße in Asemissen zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Das unbekannte Fahrzeug war auf der Hansastraße aus Fahrtrichtung eines dortigen Wendehammers kommend in Richtung Bahnhof unterwegs, als es nach links von der Fahrbahn abkam, einen Gehweg überfuhr und gegen das Metalltor einer Firma prallte und großen Schaden anrichtete. Weiterhin wurden zwei große Metallzaunelemente samt Verankerung aus dem Boden gerissen. Aufgrund der hohen Sachbeschädigung im Wert von rund 15.000 Euro war das Fahrzeug vermutlich nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Person, die den Unfall verursachte, meldete den Schaden nicht und flüchtete vom Unfallort. Wer Hinweise zu dieser Person geben kann, meldet sich bitte unter Telefon 05231 6090 beim Verkehrskommissariat.

Wer eine Verkehrsunfallflucht begeht, macht sich strafbar! Nach §142 StGB sind die Folgen einer Fahrerflucht je nach Schadensausmaß eine Geldstrafe oder Freiheitsstrafe von bis zu 3 Jahren. Weiterhin kann eine Unfallflucht Punkte in Flensburg, ein Fahrverbot oder auch die Entziehung der Fahrerlaubnis nach sich ziehen. Mehr zu unserer aktuellen Präventions-Kampagne #unfallfluchtnichtmitmir finden Sie in einem ausführlichen Artikel auf unserer Website: https://lippe.polizei.nrw/artikel/melden-statt-fluechten-was-nach-einem-verkehrsunfall-zu-tun-ist

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell