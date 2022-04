Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil im Schönbuch/Hildrizhausen: 33-Jähriger lässt gestohlenes Motorrad auf der Fahrbahn zurück

Ludwigsburg (ots)

Der Fund eines unfallbeschädigten Motorrads am Donnerstag gegen 19.20 Uhr im Bereich der Tübinger Straße in Weil im Schönbuch zog eine Fahndung nach dem vermeintlich verletzten Fahrer nach sich, bei dem auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt war. Im Laufe der Ermittlungen vor Ort stellte sich heraus, dass das Motorrad zuvor beim Polizeipräsidium Stuttgart als gestohlen gemeldet worden war. Darüber hinaus ergaben sich Hinweise darauf, dass sich der Fahrer des Motorrads von einem Taxi habe abholen lassen. Diese Fahrt sei nach Hildrizhausen gegangen. Im weiteren Verlauf wurde die Wohnung des 33-jährigen Tatverdächtigen in Hildrizhausen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stuttgart betreten. Er konnte schlafend angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Hierbei stellten die Beamten vermeintliches Betäubungsmittel in der Wohnung fest, worauf diese durchsucht wurde. Das aufgefundene Cannabis sowie ein noch nicht näher bestimmtes Pulver wurden beschlagnahmt. Der 33-Jährige, der vermutlich unter Alkoholeinwirkung stand, wurde anschließend zum Polizeirevier Böblingen gebracht. Während des Einsatzes bedrohte und beleidigte er die Polizisten. Außerdem sperrte er sich gegen den Transport zur Dienststellen. Der Tatverdächtige musste die Nacht in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers verbringen. Die Ermittlungen zu diversen Straftaten dauern an.

