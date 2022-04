POL-LB: Tamm: Ehepaar wird Opfer des Enkeltricks 2.0

Ludwigsburg (ots) - In der Nacht zum Mittwoch entwendeten bislang unbekannte Täter eine Putzmaschine mitsamt der zugehörigen Einblashaube von einer Baustelle in Löchgau. Das Gerät war mit Hilfe eines Schlosses an einem Fassadengerüst vor dem Rohbau in der Suhstraße angeschlossen. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 7.600 Euro. Es wird davon ausgegangen, dass mehrere Personen sowie ein größeres Fahrzeug ...

