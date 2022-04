POL-LB: Bondorf: Unbekannte sprengen Geldautomaten

Ludwigsburg (ots) - Der Polizeiposten Rutesheim, Tel. 07159 8045-0, sucht Zeugen, die zwischen Montagnacht und Mittwochnachmittag etwas Verdächtiges in der Lindenstraße in Renningen beobachtet haben. Ein noch unbekannter Täter zerkratzte mindestens fünf Fahrzeuge, die am Straßenrand abgestellt waren. Der Unbekannte hinterließ einen Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Ludwigsburg ...

