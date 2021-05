Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 14 Monate Freiheitsstrafe: Dieb landet hinter Gittern

Köthen, Bernburg, Halle (ots)

Am Dienstag, den 25. Mai 2021 kontrollierten Bundespolizisten gegen 09:30 Uhr in einem Regionalexpress auf der Strecke Köthen - Bernburg unter anderem einen 37-jährigen Reisenden. Die sich anschließende Abfrage seiner Personalien im polizeilichen Fahndungssystem der Polizei ergab einen Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau vom März dieses Jahres. Demnach wurde er im Juni 2020 durch das Amtsgericht Dessau Roßlau wegen mehrerer Diebstähle zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und zwei Monaten verurteilt. Da er sich dem Strafantritt nicht gestellt hatte, erging der Haftbefehl. Der Deutsche wurde über den Haftbefehl unterrichtet und festgenommen. Die Bundespolizisten übergaben ihn anschließend an die Justizvollzugsanstalt Halle.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell