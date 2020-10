Polizei Hagen

POL-HA: Radfahrer fährt auf Auto auf und verletzt sich leicht

HagenHagen (ots)

Ein 29-jähriger Radfahrer verletzte sich am Donnerstag bei einem Unfall auf der Eilper Straße. Der Mann war gegen 16:30 Uhr auf den Kia einer 42-Jährigen aufgefahren und zog sich dabei eine Platzwunde unter dem Kinn zu. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte die Hagenerin ein Mädchen die Straße in Höhe des Einkaufszentrums Eilpe passieren lassen. Der 29-Jährige suchte nach der Unfallaufnahme selbstständig einen Arzt auf. An dem Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen hat das Verkehrskommissariat aufgenommen. (ra)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail:pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell