Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Mehrere Einsätze im Stadtgebiet

Ennepetal (ots)

Am 22.02.2020 um 12:32 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einer Tragehilfe in die Körnerstraße alarmiert. Der Patient wurde von den Einsatzkräften zum Rettungswagen getragen und dem Rettungsdienst übergeben. Um 13:55 Uhr fuhr das Hilfeleistungslöschfahrzeug zu einer Ölspur in die Körnerstraße, dort mussten die Einsatzkräfte aber nicht mehr tätig werden. Am Abend um 21:26 wurde die Feuerwehr zu einem First Responder in die Mittelstraße alarmiert. Der Patient wurde erstversorgt und dann dem Rettungsdienst übergeben.

