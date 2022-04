Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schönaich: Gartenhütte vollständig abgebrannt

Ludwigsburg (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Schönaich rückte am Mittwoch gegen 18.40 Uhr auf ein Gartengrundstück nördlich der Straße "Im Volgesang" und der Carl-Zeiss-Straße in Schönaich aus. Dort stand ein Gartenhaus in Vollbrand. Die Feuerwehr, die mit 23 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen vor Ort war, konnte die Flammen bekämpfen, jedoch war die Hütte nicht mehr zu retten. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Ein Zusammenhang mit den Holzstapelbränden der vergangenen Tage und Wochen in Schönaich und Weil im Schönbuch ist nicht auszuschließen. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg bittet unter Tel. 0800 1100225 um Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell