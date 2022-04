Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Zwei Verkehrsunfälle mit schwer verletzten Motorradfahrern auf der B 10

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwochnachmittag ereigneten sich auf der Bundesstraße 10 bei Vaihingen an der Enz gleich zwei schwere Verkehrsunfälle.

Der erste Unfall geschah gegen 15:25 Uhr an der Einmündung der Landesstraße 1136 zur B10. Ein 70 Jahre alter Mercedes-Fahrer war auf der L1136 aus Richtung Hochdorf kommend unterwegs und wollte nach links auf die B10 auffahren. Hierbei übersah er mutmaßlich einen aus Richtung Vaihingen kommenden 41 Jahre alten Honda-Fahrer. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wodurch der 41-Jährige zunächst gegen den Mercedes prallte und schließlich auf die Fahrbahn stürzte. Hierbei erlitt er schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 4.000 Euro.

Der zweite Verkehrsunfall ereignete sich gegen 15:40 Uhr ebenfalls auf der B10, zwischen Enzweihingen und der Abfahrt zur L1136. Ein 45 Jahre alter Mercedes-Fahrer fuhr auf dem linken der beiden Fahrstreifen in Richtung Stuttgart und verlangsamte seine Geschwindigkeit, da er sich einem Stauende näherte. Der Stau stand vermutlich in Zusammenhang mit dem vorangegangenen Unfalls. Mutmaßlich um den Stau zu umfahren, wollte der 45-Jährige verbotswidrig über die zweispurige Gegenfahrbahn hinweg nach links abbiegen, um auf einen angrenzenden Feldweg zu gelangen. Hierbei übersah er vermutlich einen aus Richtung Stuttgart entgegenkommenden Motorradfahrer. Die Fahrzeuge kollidierten, wodurch der 60 Jahre alte BMW-Fahrer über den Mercedes des 45-Jährigen geschleudert wurde und auf die Fahrbahn stürzte. Der 60-Jährige musste mit schwersten Verletzungen vom Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden, während der leicht verletzt Mercedes-Fahrer durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus kam. Ein von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beauftragter Gutachter kam noch im Laufe des Nachmittags zur Unfallstelle. An den Fahrzeugen, die beide abgeschleppt werden mussten, entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme und der weiteren Maßnahmen wurde in beide Fahrrichtung jeweils ein Fahrstreifen gesperrt. Die B10 war gegen 19.30 Uhr wieder komplett befahrbar.

