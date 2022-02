Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Zeugen nach Ansprechen eines Kindes gesucht

Bad Segeberg (ots)

Am Montagnachmittag, den 07.02.2022, gegen 14:10 Uhr, soll ein Unbekannter aus einem Pkw heraus eine 13-Jährige in der Straße Aspelohe in Norderstedt angesprochen haben.

Nach den bisherigen Erkenntnissen soll der unbekannte Mann die auf dem Gehweg gehende Schülerin aus einem hellblauen Kombi in Höhe der Hausnummer 29 angesprochen haben.

Im Bereich der Zufahrt zu einem Kfz-Reinigungsbetrieb soll der Mann nach einem vorherigen Gespräch aus dem Auto ausgestiegen und auf das Mädchen zugegangen sein.

Die 13-Jährige habe sich aus der Situation lösen und nach Hause laufen können.

Der Unbekannte soll ungefähr 35 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß gewesen sein. Er hatte einen schwarzen Vollbart und kurze schwarze Haare. Zudem war er mit einem schwarzen Pullover bekleidet. Vom Phänotypus könnte der Mann aus dem westasiatischen Raum stammen.

Die Schülerin war vor der Begegnung in der Straße "In de Tarpen" mit einer anderen Person aus dem Bus gestiegen.

Die Ermittler suchen sowohl diesen Fahrgast als auch einen weiteren Passanten, der dem Mädchen auf dem weiteren Weg nach Hause entgegenkam, als mögliche Zeugen.

Die Beamten der Kriminalpolizei bitten um sachdienliche Hinweise unter 040 52806-0.

