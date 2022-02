Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Schenefeld - Private Belohnung nach Einbruch ausgelobt

Bad Segeberg (ots)

Nach dem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Schenefelder Bogenstraße am 14. Januar 2022 veröffentlichen die Ermittler Bilder der gestohlenen Schmuckstücke und bitten um Hinweise. Weiterhin wurde von privater Seite eine Belohnung über 5.000 Euro für Hinweise ausgelobt, die zur Ermittlung und Ergreifung der Täter führen.

Eine Zeugin hatte an dem damaligen Freitagabend, kurz nach 19:00 Uhr drei Männer in der Nähe des Tatortes festgestellt, die sich zügig zu Fuß entfernten.

Hier dürfte es sich um die Einbrecher gehandelt haben, die mit dunklen Kapuzenpullovern bekleidet waren.

Näheres ist dem Zeugenaufruf vom 17.01.2022 zu entnehmen:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/5123198

Eine Auswahl von Bildern der entwendeten Schmuckstücke ist dieser Pressemitteilung angehängt bzw. auf der Internetseite der Landespolizei Schleswig-Holstein unter dem Menüpunkt Sachfahndungen in Gänze abrufbar:

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/POLIZEI/Fahndungen/fahndungen_sachfahndung/pdSE_28168_2022/pdSE_28168_2022.html

Nach bisheriger Einschätzung dürfte sich der Wert des Diebesguts im sechsstelligen Bereich bewegen.

Weiterhin wurde nun durch die Familie der Geschädigten eine Belohnung über 5.000 Euro für Hinweise ausgelobt, die zur Aufklärung der Tat bzw. zur Ergreifung der Täter führen. Es handelt sich um eine private Belohnung, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Belohnung ist befristet bis zum 31.03.2022.

Die Ermittler der Kriminalpolizei Pinneberg suchen weiterhin nach Zeugen, die nähere Angaben zur Identität der Täter, deren Fluchtweg oder den Verbleib des Stehlguts machen können.

Die Beamten bitten unter 04101 2020 oder SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de um sachdienliche Hinweise.

