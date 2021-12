Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Uentrop (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitag, 10.September, gegen 12:26 Uhr, wurde an der Einmündung Hohefeldweg / Soester Straße eine 25-jährige Fahrradfahrerin leicht verletzt. Die 25 -Jährige befuhr mit ihrem Fahrrad den Hohefeldweg in nördliche Richtung. Zur gleichen Zeit bog eine 53 -jährige Toyota - Fahrerin von der Soester Straße nach rechts auf die Soester Straße ab. In Höhe der Einmündung kam es zur Kollision der Fahrzeuge und die Fahrradfahrerin kam zu Fall. Die 25 - Jährige wurde zunächst mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht, welches sie jedoch nach ambulanter Behandlung verlassen konnte. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 1550 Euro. (kap)

