Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ladendiebin gesucht

Hamm-Mitte (ots)

Einen Ladendiebstahl konnte ein Mitarbeiter eines Supermarktes am Donnerstag, 9. Dezember, 20.30 Uhr, auf der Alleestraße verhindern. Die Unbekannte flüchtete vom Tatort.

Der Ladendieb wurde über die Überwachungskamera auf die Diebin aufmerksam. Sie steckte sich insgesamt 13 Dosen mit Alkohol in ihren Rucksack und verließ den Laden. Auf dem Parkplatz hielt der Mitarbeiter die Frau am Rucksack fest - sie ließ ihre Tasche zurück und flüchtete in Richtung Langewanneweg.

Die Gesuchte ist zirka 1,60 bis 1,65 Meter groß und hat eine schlanke Figur. Sie war bekleidet mit einer schwarzen Mütze, einem dunklen Schal, einem grauen Sweatshirt, einem schwarzen Rock und schwarzen Winterschuhen mit weißem Fell.

Hinweise zu der Diebin nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(mg)

