Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Diebstahl mit Messer - Bundespolizei stellt 43-Jährigen

Essen - Bochum (ots)

Am Sonntagabend (01. Mai) soll ein Mann in einem Lebensmittelgeschäft im Hauptbahnhof Essen eine Flasche entwendet haben. Bundespolizisten stellten kurze Zeit später fest, dass er in seiner Tasche ein Messer griffbereit führte.

Gegen 19:30 Uhr informierte ein Mitarbeiter des Discounters im Essener Hauptbahnhof die Bundespolizei. Demnach soll ein 43-Jähriger in der Filiale Ware in Wert von sechs Euro entwendet haben. Der 42-jährige Mitarbeiter gab an, dass der Bochumer an der Kasse einige Waren bezahlt habe. Doch in seiner Handtasche habe sich zudem eine Flasche befunden. Als der Mann den Bereich verließ, ertönte ein akustisches Warnsignal aufgrund des Sicherheitsetiketts. Der 43-Jährige händigte die Ware selbstständig dem Mitarbeiter aus.

Das Messer, welches eine Klingenlänge von 12 cm aufwies, wurde in der Tasche des Mannes aufgefunden und sichergestellt. Die Bundespolizisten forderten den Bochumer auf, sich auszuweisen. Der Polizeibekannte übergab den Beamten einen Entlassungsschein der Justizvollzugsanstalt Bielefeld. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab, dass der Deutsche mit über 2 Promille stark alkoholisiert war.

Die Bundespolizisten leiteten ein Strafverfahren wegen Diebstahls mit Waffen ein. Zudem erhielt der 43-Jährige ein einjähriges Hausverbot für die Lebensmittelfiliale.

