Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Fallrohre von Kirche entwendet

Rhede (ots)

Kontrolliert in die Kanalisation findet das Regenwasser seinen Weg an einem Gebäude in Rhede nicht mehr: Zwei sechs Meter lange Fallrohre aus Kupfer haben Diebe entwendet. Sie schraubten die Metallgegenstände zwischen Freitag, 16.00 Uhr, und Samstag, 13.30 Uhr, von der Sakristei der Pius-Kirche ab. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell