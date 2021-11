Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Alarmanlage auf Solarpark ausgelöst, drei Männer festgenommen

Bickenriede (ots)

Ein Sicherheitsdienst informierte am Montagabend die Polizei über eine Alarmauslösung auf dem Gelände des Solarparks in Bickenriede. Drei Männer hielten sich dort widerrechtlich auf und flüchteten mit einem Skoda Octavia, als die Polizei eintraf. Sie konnten nach einer kurzen Verfolgung auf der B 247 am Abzweig Horsmar gestoppt und festgenommen werden. Die drei Polen im Alter von 25, 26 und 41 Jahren wurden am Vormittag vernommen. Gestohlen hatten sie nichts, waren aber durch Anheben eines Zaunes verbotenerweise auf das Gelände gelangt. Die wirklichen Hintergründe der Anwesenheit auf dem Solargelände konnten nicht geklärt werden. Alle Drei, die polizeilich hinreichend bekannt sind, mussten, auf Weisung der Staatsanwaltschaft, wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Der 41-jährige Autofahrer stand unter dem Einfluss von Drogen. Bei ihm wurde eine Blutentnahme angeordnet.

