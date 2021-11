Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verletzten Mann auf Hinterhof entdeckt

Nordhausen (ots)

Am Montagabend, kurz vor 19 Uhr, entdeckte eine Zeugin auf dem Hinterhof eines Ärztehauses in der Stolberger Straße einen verletzten Mann. Der betrunkene, polizeibekannte Mann musste im Krankenhaus versorgt werden. Wer den Mann verletzt oder was sich genau ereignet hat, ist noch völlig unklar. Der Mann äußerte sich bislang nicht zum Geschehen. Die Polizei sucht daher nach Zeugen, die am Montag gegen 18 Uhr, im Bereich der Stolberger Straße, eine Auseinandersetzung beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei, die Ermittlungen wegen des Verdachtes der Gefährlichen Körperverletzung aufgenommen hat, in Nordhausen unter 0361/960, entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell