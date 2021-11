Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mann nach Spiegelklatscher leicht verletzt

Arenshausen (ots)

Eine Schnittwunde an der Hand erlitt ein Autofahrer am Montagabend bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 2009 zwischen Arenshausen und Gerbershausen. Der 33-Jährige befuhr die Landstraße mit seinem Skoda Rapid. In einer Kurve stieß der Außenspiegel des Rapid gegen den Spiegel eines entgegenkommenden Skoda Roomster. Die Seitenscheibe des Rapid splitterte. Der 33-Jährige musste am Unfallort medizinisch versorgt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell