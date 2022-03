POL-OE: Vorsicht vor Anrufen von angeblichen Bankmitarbeitern

Olpe (ots) - Am Dienstag (8. März) hat sich in einem Bekleidungsgeschäft in der Martinstraße in Olpe ein Ladendiebstahl ereignet, bei dem durch Zeugen beide Täterinnen ermittelt und die Beutestücke sichergestellt werden konnten. Nach derzeitigem Erkenntnisstand betraten die beiden Frauen das Modegeschäft und probierten verschiedene Bekleidungsstücke an. Im Anschluss hängten sie auch einige Bekleidungsteile zurück und verließen den Laden. Eine Mitarbeiterin ...

mehr