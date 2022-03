Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 24-jähriger Radfahrer bei Unfall verletzt

Attendorn (ots)

Ein Verkehrsunfall zwischen einem 24-jährigen Radfahrer und einem 49-jährigen Pkw-Fahrer hat sich am Dienstag (8. März) gegen 14:50 Uhr an der Einmündung "Im Schwalbenohl / Zum Öhlchen" in Attendorn ereignet. Der Radfahrer befuhr verbotenerweise den linken Gehweg der Straße "Im Schwalbenohl" in Richtung "Grafweg". Zeitgleich befuhr der 49-jährige Pkw-Fahrer die Straße "Im Öhlchen" in Richtung "Grafweg". An der Einmündung "Im Öhlchen / Im Schwalbenohl" übersah der Radfahrer den Pkw und es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer stürzte, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog. Er lehnte die Behandlung durch ein Rettungswagenteam ab. An dem Pkw des 49-Jährigen entstand Sachschaden im vierstelligen, an dem Fahrrad im dreistelligen Eurobereich.

