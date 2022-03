Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Olpe (ots)

Am Samstag (5. März) hat ein Unbekannter einen auf einem Parkplatz in der Martinstraße geparkten Pkw beschädigt. Die Besitzerin parkte gegen 11:15 Uhr ihr Fahrzeug auf einem Parkplatz der dort befindlichen Bankfiliale ab und kehrte gegen 16 Uhr zurück. Dabei entdeckte sie Lackkratzer im Blech über dem rechten vorderen Reifen sowie entsprechende Eindellungen an ihrem Fahrzeug. Es entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 02761-9269-4112 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell