POL-OE: Radfahrer fährt auf Pkw auf

Attendorn (ots)

Am Freitagnachmittag (4. März) hat sich ein Auffahrunfall zwischen einem Radfahrer und einer Pkw-Fahrerin auf der Kreuzung "Breite Straße / Breite Techt" in Attendorn ereignet. Dabei befuhren beide Fahrzeuge, zuerst der Pkw, dann der Fahrradfahrer, die Straße Breite Techt. Beide beabsichtigten nacheinander nach links, in die Breite Straße einzubiegen. Da der Fahrradfahrer beim Abbiegen auf den Gegenverkehr achtete, bemerkte er nicht, dass die 63-Jährige ihr Fahrzeug abbremste und fuhr auf. Er stürzte und zog sich Schürfwunden zu. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

