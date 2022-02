Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Berauscht unterwegs

Bad Salzungen (ots)

Beamte der Suhler Einsatzunterstützung kontrollierten Donnerstagabend eine 29-jährige VW-Fahrerin in der Voigtstraße in Bad Salzungen. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis, woraufhin die Beamten das Fahrzeug der Frau durchsuchten. In ihrer Handtasche fanden sie Betäubungsmittel und Utensilien zum Konsum. Die Sachen wurden sichergestellt und die 29-Jährige musste eine Blutprobe im Krankenhaus abgeben. Eine Anzeige, weil sie berauscht gefahren ist und weil sie Drogen dabei hatte, wurde gefertigt.

