Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Körperverletzung/Beleidigung

Suhl (ots)

Im Bereich der Bushaltestellen in der Friedrich-König-Straße in Suhl kam es Donnerstagabend zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 50-Jährigen. Der Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes wurde im Rahmen der Zugangskontrolle zur Stadtlinie durch einen 25-Jährigen leicht verletzt. Zudem sprachen der junge Fahrgast gemeinsam mit seinem 20-jährigen Begleiter Beleidigungen gegenüber den Mitarbeitern der Sicherheitsfirma aus. Der 25-jährige Täter konnte durch die Geschädigten bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Sein Weggefährte flüchtete in unbekannte Richtung. Seine Identität konnte jedoch ermittelt werden. Mehrere Strafverfahren wurden eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell