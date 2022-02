Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Spiegelklatscher

Etterwinden (ots)

Eine 45-jährige Skoda-Fahrerin befuhr am Mittwoch gegen 16:00 Uhr die Bundesstraße 19 von Waldfisch in Richtung Etterwinden. Etwa 500 Meter vor Etterwinden kam ihr ein bislang unbekannter Autofahrer entgegen. Beim aneinander Vorbeifahren stießen die jeweiligen Seitenspiegel zusammen. Die 45-Jährige stoppte an einer Einbuchtung und wartete, ob der Unbekannte zurückkehrte. Als dies nicht passierte informierte sie die Polizei. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Bad Salzunger Polizei zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell