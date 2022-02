Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Berauscht unterwegs

Barchfeld (ots)

Beamte der Suhler Einsatzunterstützung kontrollierten Mittwochabend einen 38-jährigen Opel-Fahrer in der Liebensteiner Straße in Barchfeld. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest zeigte 0,39 Promille. Mit diesem Wert hätte er eigentlich weiterfahren können, aber seine körperlichen Anzeichen ließen die Vermutung aufkommen, dass da noch mehr im Spiel war. So führten die Polizisten auch noch einen Drogenvortest durch und dieser reagierte prompt. Ein positives Ergebnis auf Amphetamine/Metamphetamine und Kokain war zu erkennen. Die Beamten durchsuchten daraufhin sein Fahrzeug und fanden kleine Menge Betäubungsmittel. Eine Anzeige und die Blutentnahme im Krankenhaus waren die Folge.

