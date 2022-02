Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebesduo geflüchtet - Zeugenaufruf

Schleusingen (ots)

Mittwochnachmittag betrat ein bislang unbekannter Täter einen Baumarkt in der Suhler Straße in Schleusingen, steckte diverse Waren in einen mitgeführten Rucksack und rannte anschließend aus dem Markt. Hier wartete ein weiterer unbekannter Täter mit einem Fluchtfahrzeug. Nachdem der Dieb auf der Beifahrerseite einstieg, flüchtete das Duo in unbekannte Richtung. Bei dem genutzten Wagen handelte es sich um einen Suzuki Swift mit amtlichen Kennzeichen aus dem Ilmkreis (IK). Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 03685 778-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell