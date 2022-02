Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Versammlungsgeschehen mit Corona-Bezug

Geisa/Schwarza/Eisfeld (ots)

Mittwochabend trafen sich in den Orten Geisa, Schwarza und Eisfeld insgesamt ca. 350 Menschen zu nicht angemeldeten Versammlungen, um sich anschließend in Form von Aufzügen durch die Straßen zu bewegen. In Geisa riefen die Teilnehmer Parolen und nutzten Trommeln und Trillerpfeifen. In Eisfeld machten die Menschen mit Trommeln, Lichterketten, Fackeln und teilweise bengalischen Feuern auf sich aufmerksam. Gegen 20:30 Uhr waren alle Teilnehmenden wieder verschwunden.

