Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht auf Parkplatz - Polizei sucht Zeugen

Eisfeld (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Mittwoch in der Zeit von 16:25 Uhr bis 17:00 Uhr den Seat eines 60-Jährigen. Dieser stellte seinen Wagen zuvor auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes "Am Weihbach" in Eisfeld ab. Als er anschließend zurück zum Auto kam, bemerkte er eine Beschädigung an der Beifahrertür. Der Schaden wurde mit 1.500 Euro beziffert. Hinweise auf den Verursacher liegen bis dato nicht vor. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zur angezeigten Unfallflucht machen können, sich telefonisch unter der Rufnummer 03685 778-0 bei der Hildburghäuser Polizei zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell